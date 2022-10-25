Fenerbahçe'de sakatların durumu belli oldu!

25 Ekim 2022 Salı, 15:31

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5'inci haftasında Rennes ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle antrenmanı sürdüren futbolcular ardından pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres günü tedavi programlarıyla tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, Rennes ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İsmail Yüksek’in çekilen MR’ında darbeye bağlı ödem tespit edildi. Ödemi azaltmaya yönelik tedavisi devam ediyor. MR’da yırtığa rastlanmadı.