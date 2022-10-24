İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: 'Fenerbahçe, Cumhuriyet'in asil kurumlarından biri'

24 Ekim 2022 Pazartesi, 19:52

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe'nin basketbol müzesinin açılışında konuştu.



Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü vesilesi ile çok önemli bir haftaya girildiğini söyleyen İmamoğlu, "Bu güzel anda sizlerle olmaktan mutluyum. Bu hafta, özel bir hafta. 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nı kutladıktan sonra 100. yıla coşkuyla yürüyeceğiz. İnşallah 100. yıl ülkemize ve dünyaya çok iyi gelecek" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE, CUMHURİYET'İN ASİL KURUMLARINDAN BİRİ"

Fenerbahçe Kulübü'nün Türkiye Cumhuriyeti için çok önemli bir kurum olduğunu dile getiren Ekrem İmamoğlu, "Fenerbahçe, Cumhuriyet'in asil kurumlarından bir tanesidir. Ülkeye katkı sunan kurumların bilincindeyiz. Fenerbahçe'nin de hem şehrimize, hem de dünyaya spor alanında güzel mesajlar verdiğini biliyoruz. Bu müze de, o mesajlardan biridir. Geçmişine sahip çıkmaktır. Basketbol adına ilk kez böyle bir müzenin açılması da kıymetli. Davetiyeyi alır almaz heyecanlandım, görmek istedim. Bugün kalabalık, en yakın zamanda sakin bir ortamda tekrar gelip, detaylarına bakmak isterim. Ali Koç'a ve yönetim kuruluna, emeği geçenlere, şehrimiz adına ilk basketbol müzesi için teşekkür ediyorum. Fenerbahçe Kulübümüze bütün branşlarda nice başarılar" diyerek sözlerini noktaladı.



Ayrıca İmamoğlu, Fenerbahçe'nin basketbol müzesinin anı defterine düşüncelerini yazdı.