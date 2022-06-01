SON DAKİKA Jorge Jesus İstanbul'a geldi!
Son dakika... Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü dünyaca ünlü Portekizli hoca Jorge Jesus İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe Süper Lig'de sezonun sona ermesinin hemen ardından yeni hocası Jorge Jesus'u İstanbul'a getirdi.
Portekizli dünyaca ünlü deneyimli teknik adam Jorge Jesus, özel uçakla İstanbul'a adım attı. Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile birlikte Portekiz'den uçağa binen 67 yaşındaki teknik adam, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na TSİ 01:47'de iniş yaptı.
"ŞAMPİYON YAP BİZİ JORGE JESUS"
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Jorge Jesus'u bekleyen taraftarlar, "Alemin kralı geliyor" ve "İnan sende bizim bütün umudumuz, şampiyon yap bizi büyük Jorge Jesus" şeklinde tezahüratlar yaptı.
OĞLU VE İKİ YARDIMCISIYLA GELDİ
Jorge Jesus, oğlu ve iki yardımcısı ile İstanbul'a geldi. Portekizli teknik adam, uçaktan inerek kalacağı otele gitmek için helikoptere bindi.
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