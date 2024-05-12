Son Dakika: Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu!
Son dakika haberi... Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda finalde Slovenyalı Den Habjan Malavasic'i yenerek Avrupa şampiyonu oldu.
Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nın klasik yay erkekler finalinde Mete Gazoz, Slovenya'dan Den Habjan Malavasic'i yenerek altın madalya kazandı.
Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen şampiyonada Mete Gazoz, finalde Sloven rakibiyle karşılaştı.
Rakibi karşısında çok üstün bir maç çıkaran Mete, Den Habjan Malavasic'i 6-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.
İLK AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU
Mete Gazoz, ilk kez Avrupa şampiyonluğu elde etti.
2020'de olimpiyat, 2023'te de dünya şampiyonluğuna ulaşan milli sporcu, kariyerinde ilk kez Avrupa şampiyonu olmayı başardı.
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