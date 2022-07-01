Son Dakika: Ozan Tufan resmen Hull City'de
Acun Ilıcalı'nın satın aldığı İngiltere Championship ekibi Hull City, Ozan Tufan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Yeni sezona Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile başlayan ve transfer planlamasını ona göre yapan Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan'ın yeni adresi belli oldu.
Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile görüşmelere başlayan Ozan Tufan anlaşma sağladı. İngiliz ekibi Tufan'ı bonservisi ile birlikte kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüp de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ozan Tufan İngiltere’nin Hull City takımına transfer olmuştur. Ozan’a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" dedi.
Introducing our second summer signing...— Hull City (@HullCity) July 1, 2022
#hcafc pic.twitter.com/yGWFeEssGR
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