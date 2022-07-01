Trabzonspor, Trezeguet ile anlaşma sağladı
Trabzonspor, Aston Villa ile bonservis, Mısırlı yıldız Trezeguet ile de yıllık ücret konusunda kesin olarak anlaşma sağladı. Transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.
Trabzonspor, geçen sezonu Medipol Başakşehir’de geçiren ve bonservisi Premier Lig ekibi Aston Villa’da bulunan Trezeguet’yi kadrosuna kattı.
Bordo mavili kulüple 4 yıllık anlaşma sağlayan Trezeguet, sağlık kontrollerinin ardından 3+1 yıllık sözleşemeye imza atacak.
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Başakşehir formasıyla 13 maça çıkan Mısırlı kanat oyuncusu, 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
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