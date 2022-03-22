Son Dakika: Portekiz - Türkiye maçının hakemi belli oldu

A Milli Takım'ın Portekiz ile oynayacağı maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

cumhuriyet.com.tr
22 Mart 2022 Salı, 12:12
Son Dakika: Portekiz - Türkiye maçının hakemi belli oldu
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2022 Dünya Kupası yolunda, play-off yarı final maçında Portekiz'le oynayacağımız mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert'in yöneteceği açıklandı.

Portekiz-Türkiye karşılaşması, 24 Mart Perşembe günü TSİ 22.45'te Dragao Stadı'nda oynanacak.




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