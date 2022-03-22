Trabzonspor - Beşiktaş maçının biletleri 8 dakikada tükendi

22 Mart 2022 Salı, 11:57

Süper Lig’de şampiyonluk için gün sayan Trabzonspor, milli ara sonrası oynanacak Beşiktaş maçının biletlerini satışa çıkardı. Ligin 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü saat 20.30’da oynanacak Beşiktaş maçı için bu sabah satışa sunulan biletler yaklaşık 8 dakika içerisinde tükendi.

En düşük 350 TL’den başlayan en yüksek 3250 TL’ye ulaşan bilet fiyatları bazı taraftarlar tarafından fazla bulunarak tepkiyle karşılansa da saat 08.00 itibariyle, Trabzon Meydan Parkı’nda bulunan Passolig gişesi önünde uzun kuyruklar oluşturuldu.

8.5 MİLYON TL GELİR

Sabahın erken saatlerinde online olarak da yoğun talep oluşan biletlerin kısa süre içerisinde tükenmesi Trabzonspor yönetimini de fazlasıyla memnun etti. Bordo mavili takım 8 dakika içerisinde tüm biletlerin satılmasıyla 8.5 milyon TL gelir elde etti.

Daha önce stadyumda bulunan 121 locanın tamamı kiralanmıştı. Şampiyonluk yolunda çok önemli bir derbiye çıkacak Trabzonspor’da taraftarlar çeşitli illerden maça akın edecek. Beşiktaş maçında Medical Park Stadı’nda tüm tribünlerin dolması bekleniyor.