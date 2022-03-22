Trabzonspor 3 maçını kazanırsa mutlu sona ulaşacak

22 Mart 2022 Salı, 07:00

Lider Trabzonspor, 70 puanla zirvede yer aldığı Süper Lig’de önündeki 3 maçı kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

İkinci Konyaspor’un 15 puan önünde yer alan Bordo-Mavililer için nisan ayı büyük bir heyecana sahne olacak. Fırtına, 3 Nisan’da konuk edeceği Beşiktaş’ı, 8 Nisan’da deplasmanda Gaziantep FK’yi ve 15 Nisan’da ağırlayacağı Karagümrük’ü mağlup ederse, puan durumunda gerisindeki rakipleri kazansa dahi sezonun bitimine 5 hafta kala şampiyon olacak. Karadeniz ekibi, bu başarıya ulaşırsa rekor kırarak Süper Lig tarihinde en erken şampiyonluğa ulaşan takım unvanını ele geçirecek.