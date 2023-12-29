Süper Kupa maçı için "oynama" kararı!
Son dakika... Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa'nın oynanıp oynanmayacağına yönelik TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüştü. Toplantıdan devam kararı çıktı. Süper Kupa maçı planlandığı gibi oynanacak.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa'nın oynanıp oynanmayağına yönelik toplantıda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantıda bir araya geldi.
TFF Başkanı Büyükekşi ve başkanlar arasında yapılan toplantının ardından Süper Kupa maçı için oynama kararı çıktı.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı planlandığı gibi oynanacak.
İki ezeli rakip arasındaki mücadele saat 20.45'te başlayacak.
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