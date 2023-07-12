Son dakika: Süper Lig ve 1. Lig'in adı değişti

Yayınlanma: 12.07.2023 - 11:49

Güncelleme: 12.07.2023 - 12:07

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1. Lig'in ön adı için sponsorluk anlaşması yaptı.

TFF ile yapılan sponsorluk anlaşmasının ardından Süper Lig'in yeni adı Trendyol Süper Lig oldu. TFF 1. Lig'in yeni adı ise Trendyol 1. Lig olarak değişti.

"KULÜPLERİMİZE YENİ GELİR KAYNAĞI"

Tanıtım lansmanında açıklamada bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi şu sözleri kaydetti:

"TFF olarak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana futbolumuzun marka değerini artırmak için, kulüplerimize yeni gelir kaynakları yaratmak için, en önemli konuyu gündemimize aldık ve her gün yeni projeler üretiyoruz. İlkini de bugün hayata geçiriyoruz. Trendyol ile yapacağımız bu anlaşma ekonominin yanı sıra marka değerine de katkı yapacağına inanıyoruz."

LİGLER 11 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig, 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.