Fenerbahçe'den TFF'ye Arda Güler yanıtı
Fenerbahçe, Milli Takımlar hesabının Arda Güler tweet'inde Fenerbahçe'ye yer vermemesine karşılık olarak bir paylaşım ile cevap verdi.
Fenerbahçe, Milli Takımlar hesabının Arda Güler paylaşımına cevap verdi.
Fenerbahçe, "Milli Takımlar" hesabının paylaşımını alıntılayarak 'Düzeltme: "Fenerbahçe'nin ve Milli takımın futbolcusu Arda Güler" ifadelerini kullandı.
İşte sarı lacivertli kulübün yanıtı:
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