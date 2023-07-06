Fenerbahçe'den TFF'ye Arda Güler yanıtı

Fenerbahçe, Milli Takımlar hesabının Arda Güler tweet'inde Fenerbahçe'ye yer vermemesine karşılık olarak bir paylaşım ile cevap verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.07.2023 - 17:26
Fenerbahçe'den TFF'ye Arda Güler yanıtı
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Fenerbahçe, Milli Takımlar hesabının Arda Güler paylaşımına cevap verdi.

Fenerbahçe, "Milli Takımlar" hesabının paylaşımını alıntılayarak 'Düzeltme: "Fenerbahçe'nin ve Milli takımın futbolcusu Arda Güler" ifadelerini kullandı.

İşte sarı lacivertli kulübün yanıtı:


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