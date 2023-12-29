SON DAKİKA: Suudi Arabistan'da skandal bitmiyor! Pankarta el konuldu...

Son dakika... Suudi Arabistan polisleri, Süper Kupa maçı öncesi Fenerbahçe soyunma odasına zorla girip pankarta el koydu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.12.2023 - 21:15
SON DAKİKA: Suudi Arabistan'da skandal bitmiyor! Pankarta el konuldu...
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı öncesi bir skandal yaşandı.

Haluk Yürekli'nin haberine göre, Suudi Arabistan polisleri, Süper Kupa maçı öncesi Fenerbahçe soyunma odasına zorla girip pankarta el koydu.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa karşılaşması, Atatürk pankartlarına ve tişörtlerine izin verilmemesi nedeniyle iptal edildi.


Suudi Arabistan fenerbahçe galatasaray Süper Kupa

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