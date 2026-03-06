Son dakika... TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası'nın 2026-2027 sezonundan itibaren eleme usulüne göre oynanmasına karar verdi.

Alınan karara göre; Türkiye Kupası 5 eleme turu, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final aşamalarından oluşacak.

"ELEME USULÜ" GELİYOR

Yarı final müsabakaları çift maç eleme usulüne göre, diğer turlar ise tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Türkiye Kupası eleme turları ve final aşaması, toplam 10 kupa haftasında tamamlanacak.

KURA ÇEKİMİ 11 MART'TA GERÇEKLEŞECEK

Öte yandan TFF, Türkiye Kupası'nda kura çekiminin 11 Mart'ta gerçekleştirileceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada "Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Müsabakaları Kura Çekimi, kulüp yetkililerinin katılımı ile 11 Mart 2026 Çarşamba günü saat 14.00'te İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu'nda yapılacaktır. Kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacaktır" ifadelerini kullandı.