Son Dakika: TFF yeni sezondaki yabancı kuralını açıkladı

Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 2023/2024 sezonunda geçerli olacak yabancı kuralını belirledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.07.2023 - 18:30
Son Dakika: TFF yeni sezondaki yabancı kuralını açıkladı
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TFF, yeni sezonda uygulanacak yabancı kuralıyla ilgili son kararını verdi.

Toplamda 20 takımın yer aldığı sezonda yabancı kuralı da 8+3 şeklinde olacak.

EN FAZLA 14 YABANCI FUTBOLCU

Kulüpler, A Takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmayan en fazla 14 futbolcu bulundurabilecek.

Kulüpler, 14 yabancı oyuncu yazması halinde bu futbolculardan en az 1'inin 1 Ocak 1999 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması gerekecek.


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