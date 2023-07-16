Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF'yi eleştirdi

Yayınlanma: 16.07.2023 - 15:17

Güncelleme: 16.07.2023 - 15:36

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) eleştirdi.

Avusturya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, alınan kararın değerlendirilecek tarafının olmadığını belirterek, “Milli lig kurulduktan sonra alınan bu karara karşı bir komisyon kurmak hiçbir federasyonun aklına gelmemiş. Bu olayı inceleyenler, şampiyonlukları inceleyenler hiç bilgi sahibi değil miydi? Onların görüşlerinin hiç önemi yok mu? 50 sene sonra eski defterleri karıştırmaya başladılar. Bu kararı verenler, geçmişte bu şampiyonlukların nasıl hesaplanacağını söyleyenler yine federasyon yetkilileriydi. O kişilere ve bilgilerine hiç mi saygı yok? Bugün tekrardan komisyon kuralım, inceleyelim diyorlar. Neyi inceleyeceksin?" ifadelerini kullandı.

"TAHKİM KARARLARI GERİ DÖNÜLMEZ KARARLARDIR"

Geçmişte tahkim kurulunun konuyu incelediğinin altını çizen Dursun Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu kararın yanlış olduğunu düşünüyorum. Bizde bir deyim vardır. İflas eden tüccarlar eski defterleri karıştırır derler. Onun gibi bir şeye benziyor. Tahkim Kurulu inceleyerek bir karara varmış. Tahkim kararları geri dönülmez kararlardır. Ona da saygı duymuyorlar. Aklına gelen herkes TFF’ye giderek komisyon kurulmasını isteyecek. Herkesin bu konuda hazırlığı var. O zaman TFF ne işe yarıyor? Bu kararı geçmişte alanlar TFF yetkilileri değil miydi? Onlar konuyu incelemeden mi karar aldılar ki bugün tekrar incelemeye gerek duyuluyor? Bu kararın yanlış ve hatalı olduğu tartışmasız. Çok yanlış bir karar. Bazı şeylerin önünü açacak. Yarın aklına konu gelen komisyon kuralım, inceleyelim diyecek. Sen TFF’sin. Tahkime gitmiş, karara bağlanmış bir konuyu nasıl hiçe sayıyorsun? Söylenecek çok şey var. Yeni bir sezona başlıyoruz. Biz kulüp olarak söyleyeceğimizi söyledik. Bir deklarasyon yayınladık. Bundan sonra TFF, kendi şapkasını önüne koyarak düşünsün. Geçmişte yapılan çalışmalara nasıl ihanet içindeler, onları kendileri görsün.”

"SEZONA HAZIRIZ"

Yeni sezona dair de açıklamalar yapan Özbek, “Geçen sene de bu kamptaydık. Buradaki çalışmaları izlemek, oyuncuların ve teknik kadronun motivasyonunu görmek açısından zaman zaman kampta olmamız gerekiyor. Onun için buradayız. Çok güzel bir kamp geçiyor. Salı günü son maçımızı oynayarak İstanbul’a döneceğiz. Takvim çok sıkışık. Ayın 25’inde Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi’nde ilk maçımızı oynayacağız. Hazırlıklar gördüğüm kadarıyla gayet iyi gidiyor. Sezona hazırız” diyerek sözlerini tamamladı.