Son Dakika... TFF'nin ardından Galatasaray Adası'na da silahlı saldırı!

03 Eylül 2022 Cumartesi, 16:35

Galatasaray, dün akşam saatlerinde Galatasaray Adası'na ateş açıldığını duyurdu. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Galatasaray Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Dün akşam saatlerinde Galatasaray Adası’na kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açılmış. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmamıştır. Sadece bir cam kırılmıştır. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı” ifadeleri kullanıldı.

TFF’YE DE SALDIRI OLMUŞTU!

Galatasaray Adası’na yapılan silahlı saldırının orta çıkmasından önce TFF’nin Riva’daki merkez binasına da saldırı gerçekleştirilmişti.

1 Eylül’deki saldırı 11 el ateş açıldığı ve toplantı halindeki TFF Yönetim Kurulu’nun odasına da kurşun isabet etmişti.

Saldırıyı gerçekleştirenler kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.