Son Dakika: Trabzonspor - Fenerbahçe maçına deplasman kararı!

Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe mücadelesine deplasman seyircisinin alınmayacağı açıklandı.

Son Dakika: Trabzonspor - Fenerbahçe maçına deplasman kararı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.10.2024 - 13:53

Trabzon İl Güvenlik Kurulu, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı için deplasman kararını açıkladı.

DEV MAÇA DEPLASMAN YASAĞI

Alınan karara göre; Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasına sarı-lacivertli takımın taraftarları alınmayacak.

Trabzonspor - Fenerbahçe mücadelesi 3 Kasım Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.


Etiketler: #trabzonspor #fenerbahçe #Deplasman #deplasman yasağı

İlgili Haberler

Fenerbahçe Beko, Litvanya'dan galibiyetle dönüyor!

Fenerbahçe Beko, Litvanya'dan galibiyetle dönüyor!
Fenerbahçe Opet, EuroLeague'de 4'te 4 yaptı!

Fenerbahçe Opet, EuroLeague'de 4'te 4 yaptı!
Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe itirafı!

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe itirafı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler