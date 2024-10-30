Son Dakika: Trabzonspor - Fenerbahçe maçına deplasman kararı!
Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe mücadelesine deplasman seyircisinin alınmayacağı açıklandı.
Trabzon İl Güvenlik Kurulu, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı için deplasman kararını açıkladı.
DEV MAÇA DEPLASMAN YASAĞI
Alınan karara göre; Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasına sarı-lacivertli takımın taraftarları alınmayacak.
Trabzonspor - Fenerbahçe mücadelesi 3 Kasım Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.
Etiketler: #trabzonspor #fenerbahçe #Deplasman #deplasman yasağı
Spor Haberleri
- Galatasaray'dan Sara'ya büyük övgü!
- Dev maç için deplasman kararı!
- Ersun Yanal dönemi sona erdi!
- çArşı'dan yürüyüş kararı!
- Feyenoord'un konuğu Ajax!
- Bayern Münih, Mainz deplasmanında!
- Muhabire saldıran Sezgin Gülnar PFDK'ye sevk edildi!
- Fatih Terim'in halefi görevden alındı!
- Volkan Demirel Süper Lig'e geri dönüyor!
- Yasa dışı bahis nedeniyle PFDK'ye sevk edildi!
En Çok Okunan Haberler
-
- Ümit Özdağ yayını terk etti
- Esenyurt Belediye Başkanı gözaltına alındı
- Atatürk yerine Erdoğan'ı taşıttılar!
- Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına ilk yorum!
- 'Katil, ondan başka kimse değil'
- 'Büyük kumpası görüyoruz'
- Erdoğan'dan Akşener'e 'af'
- İBB ve iki belediyeye daha operasyon çağrısı!
- 'Ahmak davası' için HSK'ye yeni başvuru
- Apple duyurdu: Görevi tamamla, 1 milyon doları al!