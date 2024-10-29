Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe itirafı!

Yayınlanma: 29.10.2024 - 22:07

Güncelleme: 29.10.2024 - 22:07

Fenerbahçe'de görev yapan teknik direktör Emre Belözoğlu, Rafine TV'ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu yaptığı açıklamada, "Avrupa'da formasını giydiğim takımları çalıştırmak benim için mükemmel bir tecrübe olur. Atletico Madrid, Newcastle United öncelikli hedefim" dedi.

Arda Güler'le ilgili konuşan genç teknik adam, "Arda Güler kadar o yetenekte birini görmedim. Arda Güler bir Arda Turan olmadı daha. O yaşta gösterdiklerini o yaş grubunda hiçbir Türk oyuncuda görmedim. Arda'nın Real Madrid'de kalmasını, orada futbolu bırakmasını isterim ama kariyerinin son senesinde Fenerbahçe'de oynamasını isterim" diye konuştu.

"FENERBAHÇE TARİHİNDE PEK OLMAMIŞ"

Mourinho ile ilgili ise Emre Belözoğlu, "Fenerbahçe'de yıldız oyuncu olmazsa olmaz. Fenerbahçe tarihindeki en önemli profil Mourinho. Yıldız teknik direktör. Fenerbahçe tarihinde pek olmamış bir şey. Pozitif görüyorum. İstediğiniz kadar yıldız teknik adam olsun bir alışma süreci var. İstediğiniz kadar yıldız teknik adam olsun yeni bir sistem, yeni bir camia, yeni bir düzene geldi. Oyunun kendi içinde hafızaları var. Mourinho geçmişte bu kupaları nasıl kazandı? Moruinho'nun geçmişteki teknik direktör profili nasıldı? Biz sadece Şampiyonlar Ligi yarı finalini izleyip kafamızda mı bir şey oluştu yoksa Mourinho'nun senede 20-25 maçını izleyip, antrenmanlarını takip edip mi biz Mourinho'yu getirdik? Mourinho hep bu oyunla başarılı oldu. İnsanların bu oyunu sıkıcı bulmasını anlıyorum ama sabredilmesi gereken bir süreç. Sabırsızlık olması çok üzüntü verici. Akil bir durum beklemiyorum ama Fenerbahçe camiasının sahip çıkması gerekiyor. Fenerbahçe'nin başına kim gelirse gelsin zaten şampiyonluktan başka hedefi olamaz. Mourinho'nun gelmesi beklentiyi yükseltiyor. Mourinho sabırı fazlasıyla hakediyor. Fenerbahçe camiası artık birisinin arkasında durması gerekiyor." açıklamasını yaptı.

"BEN ARTIK ALIŞTIM"

Emre Belözoğlu ayrıca, "Sportif direktörlük konusunda Ali Başkan ile konutuğumda başka hayallerim vardı. O dönem bana ihtiyaç olduğu için yardım ettim. O kadar kendimi ait hissettiğim için o zaman öyle kararlar aldım. Pişman değilim. Hayatımda daha planlıyımdır ama bazen elinizde olmayan gönül durumu devreye girince ani kararlar vermek gerekiyor. Fenerbahçe'ye oynattığım oyunla da Ankaragücü'ne oynattığım oyunla da teknik adam takımı olduğunu gösterdim. Başarı, başarısızlık nedir bilmiyorum. Başakşehir'de bir sezon 4., bir sezon 5. olduk. Avrupa'da son 16, çeyrek final oynadık. Bir teknik direktör olarak Başakşehir'de benim olduğum dönemde 30 milyon euro'luk oyuncu satışı oldu. Geldik Ankaragücü'ne çok kaotik bir ortam. Oyuncular maaşlarını almıyor. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Başkanın hakem yumruklaması sonrası çok negatif bir ortam oluştu. Oyuncuların 6 ay maaşı verilmedi. Bunlar beni tecrübelendirdi. Sadece başarı sizi tecrübelendirmez. Her şeyi anlatmak için dile ihtiyaç yok. Ben artık alıştım. 3-5 tane paylaşımla arkadaşlarımın yamulduğunu gördüm. Artık dönem çok değişti." dedi.