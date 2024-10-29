Fenerbahçe Opet, EuroLeague'de 4'te 4 yaptı!
Fenerbahçe Opet, Kadınlar EuroLeague'in 4. haftasında kendi evinde ağırladığı Villeneuve d'Ascq LM'yi 95-75 mağlup etti.
FIBA Kadınlar EuroLeague C Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM ekibini 95-75 yendi.
Sarı-lacivertli takım, grupta 4'te 4 yaparak liderliğini sürdürdü.
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: Marius Ciulin (Romanya), Radomir Vojinovic (Kararağ), Ritvars Helmsteins (Letonya)
Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 15, Charles 14, Williams 20, Alperi Onar 11, Meesseman 23, Milic 2, Tilbe Şenyürek, Atkins 4, Allemand 4, Badiane 2
Villeneuve d'Ascq LM: Zellous 20, Foppossi 9, Causeur 4, Kouadio 4, Peters 21, Slonjsak 13, Turcinovic 2, Paget 2
1. Periyot: 21-16
Devre: 47-39
3. Periyot: 69-58
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