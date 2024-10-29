Fenerbahçe Opet, EuroLeague'de 4'te 4 yaptı!

Fenerbahçe Opet, Kadınlar EuroLeague'in 4. haftasında kendi evinde ağırladığı Villeneuve d'Ascq LM'yi 95-75 mağlup etti.

Fenerbahçe Opet, EuroLeague'de 4'te 4 yaptı!
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AA
Yayınlanma: 29.10.2024 - 22:12

FIBA Kadınlar EuroLeague C Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM ekibini 95-75 yendi.

Sarı-lacivertli takım, grupta 4'te 4 yaparak liderliğini sürdürdü.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Marius Ciulin (Romanya), Radomir Vojinovic (Kararağ), Ritvars Helmsteins (Letonya)

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 15, Charles 14, Williams 20, Alperi Onar 11, Meesseman 23, Milic 2, Tilbe Şenyürek, Atkins 4, Allemand 4, Badiane 2

Villeneuve d'Ascq LM: Zellous 20, Foppossi 9, Causeur 4, Kouadio 4, Peters 21, Slonjsak 13, Turcinovic 2, Paget 2

1. Periyot: 21-16

Devre: 47-39

3. Periyot: 69-58


Etiketler: #fenerbahçe opet #fenerbahçe #Villeneuve d'Ascq LM #FIBA Kadınlar Euroleague

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