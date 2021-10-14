Son dakika.. Trabzonspor Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
14 Ekim 2021 Perşembe, 13:17
Son dakika.. Trabzonspor Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 9. haftada görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

16 Ekim Cumartesi:

13.30 GZT Giresunspor-Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar

16.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: Mete Kalkavan

19.00 Adana Demirspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus

17 Ekim Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Göztepe: Cüneyt Çakır

16.00 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler

16.00 Altay-VavaCars Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Ali Şansalan

18 Ekim Pazartesi:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor: Ümit Öztürk

20.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep: Zorbay Küçük


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