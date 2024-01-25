Son Dakika: Türk takımlarının Avrupa maçları 3 sezon şifresiz!

Yayınlanma: 25.01.2024 - 18:45

Güncelleme: 25.01.2024 - 19:34

TRT, önümüzdeki sezondan itibaren 3 sezon boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının yayın hakkını aldığını duyurdu.

TRT'den yapılan açıklamada, Türk takımlarının maçlarının şifresiz olarak TRT 1 ve TRT Spor'da izleyicilerle buluşacağı belirtildi. Daha fazla sayıda maçın ise TRT’nin yeni dijital platformu "tabii" üzerinden izlenebileceği bildirildi.

TRT'nin tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının tek yayıcısı olma hakkını elde ettiğinin hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"TRT, deneyimli ekipleriyle, teknolojinin son imkanlarını kullanarak futbolseverlere unutulmaz bir yayın deneyimi sunacak. Usta yorumcuların katılımıyla gerçekleşecek maç öncesi ve maç sonrası yayınlar, TRT'nin farkını bir kez daha ortaya koyacak, izleyicilere maçlar hakkında detaylı analizler ve keyifli sohbetler sunacak. TRT'nin futbolseverlere sunduğu zengin içeriklerle dolu yayınlar, Türk futbolseverlerin heyecanını daha da artıracak."