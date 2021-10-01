Son dakika... Türkiye A Milli Takımı'nın Norveç ve Letonya maçları kadrosu belli oldu

A Milli Takımın Norveç ve Letonya maçı kadrosu belli oldu. Kadroda yer alan sürpriz isimler sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
01 Ekim 2021 Cuma, 19:12
Son dakika... Türkiye A Milli Takımı'nın Norveç ve Letonya maçları kadrosu belli oldu
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Tecrübeli futbolcu Caner Erkin milli takım kadrosunda yer aldı.

Stefan Kuntz'un oluşturduğu takımda şu isimler yer aldı: 

Kaleci: Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Yusuf Yazıcı

Forvet: Burak Yılmaz, Kenan Karaman, Serdar Dursun


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