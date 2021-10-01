Son dakika... Türkiye A Milli Takımı'nın Norveç ve Letonya maçları kadrosu belli oldu
A Milli Takımın Norveç ve Letonya maçı kadrosu belli oldu. Kadroda yer alan sürpriz isimler sosyal medyada gündem oldu.
Tecrübeli futbolcu Caner Erkin milli takım kadrosunda yer aldı.
Stefan Kuntz'un oluşturduğu takımda şu isimler yer aldı:
Kaleci: Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır
Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz
Orta saha: Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Yusuf Yazıcı
Forvet: Burak Yılmaz, Kenan Karaman, Serdar Dursun
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