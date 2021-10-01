Sivasspor'un forveti iddialı: "Hissediyorum, Beşiktaş'a gol atacağım"

01 Ekim 2021 Cuma, 17:12

Sivasspor forması giyen Jorge Felix, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacakları maç öncesi Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'a açıklamalarda bulundu.

İspanyol forvet, "Şu anda İstanbul'dayız ve yarın oynanacak maça hazırlanıyoruz. 2 maçtır kazanıyoruz. Bende takıma yardımcı oluyorum. Yarın Beşiktaş'a karşı da bu ivmeyi sürdürmek istiyoruz. İnşallah maçı kazanacağız, beklentimiz bu yönde. Ben de gol atarak Sivasspor'a yardımcı oluyorum. Gol atmak için elimden gelen mücadeleyi ortaya koyacağım. Gol atacağıma dair bir his var içimde" dedi.

Bu sezon Sivasspor ile 11 maça çıkan Felix, 2 gol kaydetti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.