Trabzonspor, Kayserispor kamp kadrosunu açıkladı.
Trabzonspor, Kayserispor maçı için deplasmana gidecek olan kamp kadrosunu açıkladı. Kadroda 5 eksik bulunuyor.
Trabzonspor, bu hafta oynanacak Kayserispor maçı için deplasmana gidecek olan kamp kadrosunu açıkladı.
Yarın saat 16.00'da oynanacak mücadelede kırmızı kart cezalısı Hüseyin Türkmen ve Vitor Hugo kadroda yoklar.
Ayrıca Trabzonspor'da uyluğun sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Abdülkadir Parmak ve sağ üst adalesinde ikinci derece yaralanma mevcut olan Fode Koita da kadroda yer almadı.
Trabzonspor'un kamp kadrosunda bulunan isimler şu şekilde:
Kayserispor maçı kamp kadromuz?? pic.twitter.com/dLPbnW1Zf1— Trabzonspor (@Trabzonspor) October 1, 2021
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