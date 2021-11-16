Son dakika... Türkiye'nin rakibi Karadağ'da koronavirüs vakası

Karadağ Futbol Federasyonu, Uros Djurdjevic'in koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
16 Kasım 2021 Salı, 16:35
Son dakika... Türkiye'nin rakibi Karadağ'da koronavirüs vakası
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2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'nin rakibi Karadağ'da koronavirüs vakası çıktı. Karadağ Futbol Federasyonu, Uros Djurdjevic'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Djurdjevic, son olarak Hollanda maçına 11'de başlamıştı.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle:

"Futbolcu Uros Djordjevic'in koronavirüs testi pozitif çıkmıştır. Aşı olmayan futbolculara uygulanan düzenli test sonucunda koronavirüs taşıdığı tespit edilmiştir. Takımdan derhal izole edilmiştir."



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