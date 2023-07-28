Son dakika: Uefa duyurdu! Juventus, Konferans Ligi'nden men edildi
Son dakika... UEFA, Juventus'u gelecek sezon Avrupa Konferans Ligi'nden men ettiğini duyurdu.
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'a UEFA'dan kötü haber geldi.
UEFA, Juventus'u sermaye kazancı davası nedeniyle gelecek sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden men ettiğini duyurdu
Juventus'a ayrıca 20 milyon Euro para cezası verildi.
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