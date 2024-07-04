Son Dakika: UEFA soruşturma başlatmıştı: Merih Demiral'a 2 maç ceza iddiası
Son dakika haberi... UEFA'nın, Avusturya maçındaki gol sevinci nedeniyle Merih Demiral'a 2 maç ceza verdiği iddia edildi.
UEFA, milli futbolcumuz Merih Demiral'a Avusturya maçında Bozkurt işareti yaptığı gerekçesiyle 2 maç ceza verdiği iddia edildi.
Alman basınından Bild'in haberine göre; Bozkurt işareti yapan Merih Demiral, turnuvadaki gelecek 2 maçta Türk Milli Takımı ile sahada yer alamayacak.
Habere göre; Merih Demiral'ın hareketini siyasi bir sembol olarak gören UEFA, bu konuda taviz vermeyecek ve Merih Demiral'ı cezalandıracak.
BELLINGHAM'A CEZA YOK
Öte yandan habere göre; UEFA, İngiltere-Slovakya maçında attığı golün ardından Slovakya yedek kulübesine cinsel organını işaret eden İngiliz futbolcu Jude Bellingham'a ise 20 bin Euro para cezası verecek.
Spor Haberleri
- TFF'den Merih Demiral açıklaması
- Arthur Cabral kimdir?
- Merih Demiral'a 2 maç ceza iddiası
- Kuzey Tunçelli, 2. kez Avrupa şampiyonu
- Tanguy Ndombele'nin yeni takımı belli oldu
- Orhan Ayhan, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
- Hasan Arat'tan başkanlık sözleri
- Mehmet Büyükekşi'den adaylık kararı
- Beşiktaş'ta ayrılık: Valentin Rosier
- Daley Blind: Türkler çok gürültü yapacak!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Olcay Kılavuz'un evinde yakaladık'
- Torbacılar ve tetikçiler ittifakı kaybedecek!
- UEFA'dan EURO 2024'te skandal hatalar!
- Rakam oyunu aç bırakacak
- En düşük emekli maaşına zam olacak mı?
- Mert Günok: 'Bunu asla istemem'
- 'Öldün sen öldüüünnnn'
- Liderlerden 'bozkurt' işareti açıklaması!
- 'Avrupa kendi poposunu örtsün önce'
- İstanbul güzel ama...