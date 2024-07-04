Son Dakika: UEFA soruşturma başlatmıştı: Merih Demiral'a 2 maç ceza iddiası

Yayınlanma: 04.07.2024 - 21:46

Güncelleme: 04.07.2024 - 22:22

UEFA, milli futbolcumuz Merih Demiral'a Avusturya maçında Bozkurt işareti yaptığı gerekçesiyle 2 maç ceza verdiği iddia edildi.

Alman basınından Bild'in haberine göre; Bozkurt işareti yapan Merih Demiral, turnuvadaki gelecek 2 maçta Türk Milli Takımı ile sahada yer alamayacak.

Habere göre; Merih Demiral'ın hareketini siyasi bir sembol olarak gören UEFA, bu konuda taviz vermeyecek ve Merih Demiral'ı cezalandıracak.

BELLINGHAM'A CEZA YOK

Öte yandan habere göre; UEFA, İngiltere-Slovakya maçında attığı golün ardından Slovakya yedek kulübesine cinsel organını işaret eden İngiliz futbolcu Jude Bellingham'a ise 20 bin Euro para cezası verecek.