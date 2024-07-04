Son Dakika: UEFA soruşturma başlatmıştı: Merih Demiral'a 2 maç ceza iddiası

Son dakika haberi... UEFA'nın, Avusturya maçındaki gol sevinci nedeniyle Merih Demiral'a 2 maç ceza verdiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.07.2024 - 21:46
Son Dakika: UEFA soruşturma başlatmıştı: Merih Demiral'a 2 maç ceza iddiası
Abone Ol google-news

UEFA, milli futbolcumuz Merih Demiral'a Avusturya maçında Bozkurt işareti yaptığı gerekçesiyle 2 maç ceza verdiği iddia edildi. 

Alman basınından Bild'in haberine göre; Bozkurt işareti yapan Merih Demiral, turnuvadaki gelecek 2 maçta Türk Milli Takımı ile sahada yer alamayacak.

Habere göre; Merih Demiral'ın hareketini siyasi bir sembol olarak gören UEFA, bu konuda taviz vermeyecek ve Merih Demiral'ı cezalandıracak.

BELLINGHAM'A CEZA YOK

Öte yandan habere göre; UEFA, İngiltere-Slovakya maçında attığı golün ardından Slovakya yedek kulübesine cinsel organını işaret eden İngiliz futbolcu Jude Bellingham'a ise 20 bin Euro para cezası verecek.


uefa haberleri Merih Demiral haberleri ceza haberleri

İlgili Haberler

Ünlü gazeteciden Merih Demiral tepkisi: 'Avrupa kendi poposunu örtsün önce'

Ünlü gazeteciden Merih Demiral tepkisi: 'Avrupa kendi poposunu örtsün önce'
Merih Demiral:

Merih Demiral: "Yüksel Türk!"
UEFA'dan Merih Demiral'a soruşturma!

UEFA'dan Merih Demiral'a soruşturma!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler