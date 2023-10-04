Son Dakika: UEFA'dan Türkiye'ye EURO 2032 müjdesi!
Son dakika haberi... UEFA, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) için ortak başvuruda bulunan Türkiye ve İtalya'nın teklifini kabul etti.
Türkiye'nin EURO 2032 adaylığı ile ilgili UEFA'dan sevindirici bir haber geldi.
Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032 ortaklık başvurusu kabul edildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi açıklamayı kısa bir süre içerisinde yapacağı ifade edildi.
UEFA İcra Kurulu'nun, 10 Ekim'de turnuvayı düzenleyecek ülkeyle ilgili kararını duyuracağı kaydedildi.
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