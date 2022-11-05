Son dakika... Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı!
Fenerbahçe, toplam borcunun 376 milyon Euro olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı, Kalamış’taki Faruk Ilgaz Tesisleri’nde başladı. Toplantıya Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ile yönetim ve divan kurulu üyeleri katıldı.
Uğur Dündar’ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, 25 yılını doldurup yeni divan üyesi olanların isimleri okundu. Daha sonra Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulüpte 40, 50 ve 60 yılını dolduran üyelere tebrik plaketi takdim etti.
KULÜP BORCU BELLİ OLDU!
Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında, denetim kurulu faaliyet raporunu okudu.
Rapora göre, son altı aylık dönemi kapsayan 1 Ocak-30 Haziran döneminde Fenerbahçe'nin toplam borcunun 6 milyar 537 milyon lira olduğu belirtildi.
Video Haberler
- Park alanından çıkarırken bebekle polis ilgilendi
- AKP'nin Hedef 2023 deyip yapamadığı 10 vaat
- Türkiye Yüzyılı mı, Çöküş Yüzyılı mı?
- Yok böyle sokak röportajı! Yurttaşlar birbirine girdi...
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
- Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu
- 20. yıldönümünde Türkiye adeta dökülüyor
- Erdoğan hangi 3 isme karşı kaybedecek?
- TÜİK ve ENAG verileri ne söylüyor?
- Boğaziçi Film Festivali’nde neler yaşandı?
En Çok Okunan Haberler
-
- Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi yaşamını yitirdi
- Türk iş insanı Tahiti'de denize düşüp öldü
- AKP içerisinde 'HDP ziyareti' çatlağı
- 'Kaçmayı düşündüğünüz sokaktayım'
- Skandalın adresi bu kez valilik!
- Merakla beklenen Çin roketi Dünya'ya düştü
- 'Uzlaşma sağlanamaması halinde....'
- 'Bu kaypaklık değilse ne?'
- Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler
- Bu araca dikkat! Cezası 2 bin 815 TL