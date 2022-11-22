Son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan, Katar'da sahaya çıkıyor

22 Kasım 2022 Salı, 11:01

Al Bayt Stadı'nda TSİ 13.00'de başlayacak mücadelede, Arjantinli hakem Fernando Rapallini düdük çalacak.

İki ülke milli takımları daha önce 1 kez karşı karşıya geldi. 1996'da Fas'ta oynanan hazırlık maçı 2-2 sona erdi.

Grubun diğer maçı ise Ahmed Bin Ali Stadı'nda TSİ 22.00'de Belçika ile Kanada arasında yapılacak.

Hırvatların lideri Modric

Hırvatistan'ın Dünya Kupası'nda en güvendiği isimlerin başında deneyimli yıldızı Luka Modric geliyor.

Real Madrid forması giyen orta saha oyuncusu, teknik direktör Zlatko Dalic'in de saha içi lideri olarak ön plana çıkıyor.

Hırvatistan 6. kez Dünya Kupası'nda

Hırvatistan Milli Takımı, 6. kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

Organizasyon tarihinde 23 maç yapan Hırvatlar, bu maçlardan 11'ini kazandı, 4'ünden beraberlikle, 8'inden de mağlubiyetle ayrıldı.

Son Dünya Kupası'nda final oynayarak tarihinin en büyük başarısını elde eden Hırvatistan, final maçında Fransa'ya 4-2 kaybetti.

Hırvatistan, Dünya Kupası tarihi boyunca 35 gol attı, kalesinde 26 gol gördü.

Fas ikinci kez gruptan çıkma peşinde

Dünya Kupası'na daha önce 5 kez katılan Fas, tarihinde ikinci kez grup aşamasını geçmek istiyor.

Organizasyon tarihinde 16 maça çıkan Fas, bu müsabakalardan 2'sini kazandı, 5'inden beraberlikle, 9'undan mağlubiyetle ayrıldı. Fas, Dünya Kupası tarihi boyunca 14 gol attı, kalesinde 22 gol gördü.

Son olarak Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 Dünya Kupası'na katılan Fas, grubunda oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Fas, İran ve Portekiz'e 1-0'lık sonuçla mağlup olurken, İspanya ile 2-2 berabere kaldı.