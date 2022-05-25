Son finalist Tsitsipas Fransa Açık'ın ilk turunu 5 sette geçebildi
Fransa Açık'ta erkeklerin 4 numarası Stefanos Tsitsipas, rakibi Lorenzo Musetti'yi 3-2 yendi ve 2. tura yükseldi.
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerin 4 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas, Lorenzo Musetti'yi 3-2 yenerek 2. tura çıktı.
Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 3. günü tamamlandı. Geçen yılın tek erkekler finalisti Tsitsipas, dünya sıralamasının 66. basamağındaki Musetti'ye karşı oynadığı ilk tur maçında zor anlar yaşadı.
İlk iki seti 7-5 ve 6-4'lük skorlarla kaybeden Tsitsipas, sonraki setleri 6-2, 6-3, 6-2 alarak korttan galip ayrıldı.
Turnuvaya özel davetle katılan dünya 158 numarası Gilles Simon ise 16 numaralı seribaşı Pablo Carreno'yu 3-2 (6-4, 6-4, 4-6, 1-6, 6-4) mağlup ederek 2. tur vizesi aldı.
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