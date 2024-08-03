Paris 2024'te sekizli erkekler kürekte altın madalya Britanya'nın!
Britanya sekizli erkekler kürek takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kürekte sekizli erkekler kategorisinde finaller yapıldı.
Vaires Sur Marne Nautical'daki müsabakalarda Britanya, 5 dakika 22 saniye 88 saliselik derecesiyle altın madalya kazandı.
Hollanda, 5 dakika 23 saniye 92 saliseyle gümüş madalya elde ederken ABD, 5 dakika 25 saniye 28 saliselik süresiyle bronz madalyanın sahibi oldu.
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