Paris 2024'te sekizli erkekler kürekte altın madalya Britanya'nın!

Britanya sekizli erkekler kürek takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu.

AA
Yayınlanma: 03.08.2024 - 17:54
Paris 2024'te sekizli erkekler kürekte altın madalya Britanya'nın!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kürekte sekizli erkekler kategorisinde finaller yapıldı.

Vaires Sur Marne Nautical'daki müsabakalarda Britanya, 5 dakika 22 saniye 88 saliselik derecesiyle altın madalya kazandı.

Hollanda, 5 dakika 23 saniye 92 saliseyle gümüş madalya elde ederken ABD, 5 dakika 25 saniye 28 saliselik süresiyle bronz madalyanın sahibi oldu.


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