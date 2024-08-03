Romanya sekizli kadınlar kürek takımı Paris 2024'te altın madalyayı kaptı!
Romanya sekizli kadınlar kürek takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kürekte sekizli kadınlar kategorisinde finaller yapıldı.
ROMANYA ALTIN MADALYAYA UZANDI
Vaires Sur Marne Nautical'daki müsabakalarda Romanya, 5 dakika 54 saniye 39 saliselik derecesiyle altın madalya kazandı.
Kanada, 5 dakika 58 saniye 84 saliseyle gümüş madalya elde ederken Britanya, 5 dakika 59 saniye 51 saliselik süresiyle bronz madalyanın sahibi oldu.
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