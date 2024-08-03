Romanya sekizli kadınlar kürek takımı Paris 2024'te altın madalyayı kaptı!

Romanya sekizli kadınlar kürek takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu.

AA
Yayınlanma: 03.08.2024 - 17:48
Romanya sekizli kadınlar kürek takımı Paris 2024'te altın madalyayı kaptı!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kürekte sekizli kadınlar kategorisinde finaller yapıldı.

ROMANYA ALTIN MADALYAYA UZANDI

Vaires Sur Marne Nautical'daki müsabakalarda Romanya, 5 dakika 54 saniye 39 saliselik derecesiyle altın madalya kazandı.

Kanada, 5 dakika 58 saniye 84 saliseyle gümüş madalya elde ederken Britanya, 5 dakika 59 saniye 51 saliselik süresiyle bronz madalyanın sahibi oldu.


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