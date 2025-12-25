Son şampiyon Fildişi Sahili, Afrika Uluslar Kupası'na galibiyetle başladı!

2025 Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON) son şampiyonu Fildişi Sahili, F Grubu'ndaki ilk maçında Mozambik’i 1-0 mağlup ederek turnuvaya üç puanla başladı.

Fas'ın Marakeş Stadı'nda oynanan müsabakada Fildişi Sahili, maçın genelinde oyunun hakimi olmasına rağmen skor üretmekte zorlandığı bir akşam geçirdi.

Manchester United forması giyen genç yıldız Amad Diallo, 49. dakikada sahneye çıkarak takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Kaptan Franck Kessie’nin, Guela Doué’den gelen ortayı akıllıca indirmesiyle topla buluşan Diallo, soğukkanlı bir vuruşla fileleri havalandırdı.

Fildişi Sahili, özellikle ilk yarıda Franck Kessie ile yakaladığı net fırsatları Mozambik kalecisi Ernan Siluane’yi geçemediği için değerlendiremedi.

Mozambik tarafında ise Reinildo Mandava liderliğindeki savunma hattı, son şampiyona karşı dirençli bir duruş sergiledi. Ancak hücum hattında yıldız isim Geny Catamo'nun etkisiz kalmasıyla Mozambik, Fildişi Sahili kalesinde ciddi bir tehdit oluşturamadı. Fildişi Sahili, maçın son bölümlerinde gelen baskıyı da savuşturarak kalesini gole kapatmayı başardı.

Bu sonuçla Fildişi Sahili, grupta liderlik koltuğu için önemli bir avantaj elde etti. Grubun bir sonraki haftasında futbolseverleri dev bir randevu bekliyor. Fildişi Sahili, Pazar günü Kamerun ile karşı karşıya gelecek. Mozambik ise ilk puanlarını almak için Gabon karşısına çıkacak.