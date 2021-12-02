Son şampiyon Lille kendine geldi!
Ligue 1'de PSG puan kaybederken Marsilya ve Burak'ın forma giydiği Lille 3'er puan aldı.
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 16. haftasında lider Paris Saint-Germain (PSG), Nice ile golsüz berabere kalırken, Olimpik Marsilya, Nantes'i 1-0 ve Lille, Rennes'i 2-1 mağlup etti.
Ligin 16. haftasında, PSG'nin, sahasında Nice ile oynadığı karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.
Bu skorla 41 puana ulaşan PSG, liderliğini sürdürdü. Nice ise 27 puanla 4. sıraya geriledi.
Sol ayak bileğinden sakatlanan Neymar'ın 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilmişti.
MARSİLYA YENDİ
PSG'nin en yakın takipçisi Olimpik Marsilya, deplasmanda Nantes takımına konuk oldu. Marsilya, 30. dakikada Gerson'un attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Nantes'de Nicolas Pallois, 32. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
Bu skorla Marsilya, puanını 29'a yükselterek 2. sıraya yerleşti. Nantes ise 19 puanla 13. sıraya geriledi.
LİLLE'İN GALİBİYET HASRETİ SONA ERDİ
Rennes takımına konuk olan Lille, 31. dakikada Xeka ve 45. dakikada Renato Sanches'in attığı gollerle 2-0 öne geçti. Ev sahibi takım, 85. dakikada Benjamin Bourigeaud ile bulduğu golle farkı 1'e indirdi. Böylece Lille, mücadeleyi 2-1 kazandı.
Lille'de milli futbolculardan Burak Yılmaz 80. dakikada oyuna dahil oldu. Yusuf Yazıcı yedek kulübesinde görev beklerken, kart cezalısı Zeki Çelik Rennes karşısında forma giyemedi.
6 maçtan sonra galip gelmeyi başaran Lille, puanını 21'e yükselterek 12. sıraya yerleşti. Rennes ise 28 puanla 3. sıraya geriledi.
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