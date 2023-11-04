Sonunda iyi haber geldi! Arda Güler geri dönüyor...

Yayınlanma: 04.11.2023 - 15:00

Güncelleme: 04.11.2023 - 15:31

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, ligde pazar günü Rayo Vallecano ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, sakatlığını atlatan Arda Güler için de konuştu. Ancelotti, "Arda Güler, maçın kadrosunda yer alacak" dedi.

Ancelotti ayrıca, "Takımla birlikte antrenman yapıyor, elbette dakikalara ihtiyacı var. Durumunu düzeltmek için özel bir plan hazırlayacağız" sözlerini sarf etti.

Real Madrid'in Rayo Vallecano ile karşılaşacağı müsabaka pazar günü TSİ 23.00'te başlayacak.