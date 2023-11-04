Sonunda iyi haber geldi! Arda Güler geri dönüyor...
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in pazar günü oynanacak Rayo Vallecano maçında kadroda yer alacağını açıkladı.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, ligde pazar günü Rayo Vallecano ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.
İtalyan teknik adam, sakatlığını atlatan Arda Güler için de konuştu. Ancelotti, "Arda Güler, maçın kadrosunda yer alacak" dedi.
Ancelotti ayrıca, "Takımla birlikte antrenman yapıyor, elbette dakikalara ihtiyacı var. Durumunu düzeltmek için özel bir plan hazırlayacağız" sözlerini sarf etti.
Real Madrid'in Rayo Vallecano ile karşılaşacağı müsabaka pazar günü TSİ 23.00'te başlayacak.
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