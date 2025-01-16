Song transferi kriz çıkardı: 'Dehşet ve şaşkınlık'

Bir dönem Galatasaray ve Trabzonspor'da da forma giyen Rigobert Song'un Orta Afrika Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilmesi ülkede krize neden oldu.

Song transferi kriz çıkardı: 'Dehşet ve şaşkınlık'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.01.2025 - 12:50

Orta Afrika Cumhuriyeti Milli Takımı'nda Raoul Savoy ile geçen ekim ayında yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Rigobert Song getirildi. Ancak Song'un bu göreve Orta Afrika Futbol Federasyonu tarafından değil, Spor Bakanlığı tarafından atanması ülkede kriz çıkardı.

"DEHŞET VE ŞAŞKINLIKLA ÖĞRENDİK"

Bir federasyon yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, Kamerunlu teknik adamın atanması konusunda kendilerini bir bilgi verilmediği belirtilerek, "Orta Afrika Futbol Federasyonu, atamayla ilgili kararnameyi sosyal ağlar aracılığıyla dehşet ve şaşkınlıkla öğrendi" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, bu tür kararların yalnızca federasyonların yürütme kurullarınca verilebileceği hatırlatıldı.

GALATASARAY VE TRABZONSPOR'DA DA OYNADI

Orta Afrika Cumhuriyeti Spor Bakanı Rodolphe Heritier Bonheur Doneng Wazoumon tarafından imzalanan bir emirle yeni görevine atanan Rigobert Song, futbolculuğu döneminde Galatasaray (2004-2008) ve Trabzonspor (2008-2010) formalarını da giymişti.

Song daha önce Çad ve Kamerun milli takımlarında da teknik direktörlük yapmıştı.


Etiketler: #Rigobert Song #Orta Afrika Cumhuriyeti #Teknik Direktör

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