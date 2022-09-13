Kamerun Teknik Direktörü Rigobert Song'dan Sacha Boey kararı!

13 Eylül 2022 Salı, 13:32

Katar’da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na odaklanan Kamerun'da teknik direktör Rigobert Song, Galatasaray forması giyen Sacha Boey ile ilgili kararını verdi. Boey, Özbekistan ve Güney Kore maçı öncesinde Galatasaray'ın sağ bek oyuncusunun kadroda olmadığını ifade etti.

SONG: "BOEY İÇİN VAKTİMİZ YOK"

Futbolculuk döneminde Galatasaray forması da giyen Song, Boey için açıklama yaparken, "Sacha Boey’e kapımız her zaman açık. Yoğun bir programımız olduğu için o olmadan başlayacağız. Boey bizim beklememizi istiyor fakat bunun için vaktimiz yok" diye konuştu.

BOEY, FRANSA MİLLİ TAKIMI'NI HEDEFLİYOR

Ayrıca Song, çifte vatandaşlığı bulunan oyuncular konusunda sorunlar yaşandığını da dile getirdi. Sacha Boey’in, Fransa Milli Takımı'nda forma giymek istediği kaydedildi. Boey bu sezon Galatasaray'da 6 maçta 538 dakika süre aldı ve skor üretemedi.