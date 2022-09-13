Kamerun Teknik Direktörü Rigobert Song'dan Sacha Boey kararı!
Kamerun Mili Futbol Takımı Teknik Direktörü Rigobert Song, Süper Lig ekibi Galatasaray'da forma giyen Sacha Boey'i kadroya dahil etmediğini açıkladı.
Katar’da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na odaklanan Kamerun'da teknik direktör Rigobert Song, Galatasaray forması giyen Sacha Boey ile ilgili kararını verdi. Boey, Özbekistan ve Güney Kore maçı öncesinde Galatasaray'ın sağ bek oyuncusunun kadroda olmadığını ifade etti.
SONG: "BOEY İÇİN VAKTİMİZ YOK"
Futbolculuk döneminde Galatasaray forması da giyen Song, Boey için açıklama yaparken, "Sacha Boey’e kapımız her zaman açık. Yoğun bir programımız olduğu için o olmadan başlayacağız. Boey bizim beklememizi istiyor fakat bunun için vaktimiz yok" diye konuştu.
BOEY, FRANSA MİLLİ TAKIMI'NI HEDEFLİYOR
Ayrıca Song, çifte vatandaşlığı bulunan oyuncular konusunda sorunlar yaşandığını da dile getirdi. Sacha Boey’in, Fransa Milli Takımı'nda forma giymek istediği kaydedildi. Boey bu sezon Galatasaray'da 6 maçta 538 dakika süre aldı ve skor üretemedi.
Video Haberler
- Eskişehir'de gerçeği aratmayan 'Airsoft' savaşı
- ''70 yıllık mazimiz var''
- Turistleri kandıran imitasyon parfüm satıcılarına operas
- İnancı ve hırsıyla kanseri yendi
- Gelinlik hayali gerçek oldu
- Önceliği direksiyonu kadın şoföre devretmek
- 'Kars'a 1 Milyon Turist' Hedefli Projede 50 Kadın Görev
- Edirne'de öğrenciler renkli görüntülerle ders başı yapti
- Görme yetisi azalınca ders vermeye başladı
- Ailesi kazada ölen kardeşleri okula polis götür
En Çok Okunan Haberler
-
- Buruk sormuştu: Şenol Güneş'ten Yusuf Demir açıklaması!
- Beylikdüzü'nde 2 yaşındaki bebeğe istismar iddiası
- ATM'de açık buldu, milyoner hayatı sürdü!
- Vahdettin’i aklayamazsınız
- İmamoğlu'nun 'kaza' günü nerede olduğu ortaya çıktı
- 'İmralı ile görüşme' iddiası!
- MHP'de 'Thodex' istifası
- Bahçeli'den Erdoğan'ın talebine 'olumsuz' yanıt
- 'Bilal Oğlan için İznik Gölü yağmalanıyor'
- Çakıcı'nın danışmanından valiye 'ziyaret'