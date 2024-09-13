Sosyal medya hesabından duyurdu: Galatasaray'da Cenk Ergün istifa etti

Galatasaray'da futbol direktörü Cenk Ergün görevinden istifa etti.

Sosyal medya hesabından duyurdu: Galatasaray'da Cenk Ergün istifa etti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.09.2024 - 14:07

Galatasaray'da Futbol direktörü Cenk Ergün görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Cenk Ergün'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Bugün yazılı olarak da Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Dursun Aydın Özbek'e ilettiğim üzere kulübümüzdeki profesyonel görevimden istifa etmiş bulunmaktayım.

İçinde bulunduğumuz durumun hem kulübüme zarar vermemesi hem de adımın daha fazla itibarsızlaştırılmaması adına almış olduğum kararı sizlerle paylaşıyorum.

Detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağımı belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarım."


Etiketler: #cenk ergün #galatasaray #istifa

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