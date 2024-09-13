Galatasaray rotayı Almanya'ya çevirdi: Gündemde 2 isim var!

Transferin son gününde kanat arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın rotayı Roland Sallai ve Ruben Vargas'a çevirdiği iddia edildi.

Galatasaray rotayı Almanya'ya çevirdi: Gündemde 2 isim var!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.09.2024 - 12:37

Roma'dan Nicola Zalewski transferinde istediği sonucu alamayan Galatasaray, sol kanat takviyesi için rotayı son saatlerde Almanya'ya çevirdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray, Roland Sallai ve Ruben Vargas ile ilgileniyor. 

Haberde, Galatasaray yönetiminin Ruben Vargas ve Rolland Sallai transferlerini bitirmek için saat 13.00'te Roma'dan ayrılacağı ve Almanya'ya uçacağı belirtildi.

ROLAND SALLAI KİMDİR?

Freiburg'un 2018 yılında 4,5 milyon Euro karşılığında APOEL Nikosia'dan transfer ettiği Roland Sallai, geçen sezon 37 resmi maçta 8 gol ve 4 asistlik katkı yaptı. Sallai'nin Freiburg ile sözleşmesi 2025 Haziran ayında bitecek.

RUBEN VARGAS KİMDİR?

Augsburg'un 2019 yılında 4 milyon Euro ödeyerek Luzern'den transfer ettiği Rubern Vargas, geçen sezon 32 maçta 4 gol ve 4 asistlik performans gösterdi. Vargas'ın Augsburg ile sözleşmesi 2025 Haziran ayında bitecek.


Etiketler: #galatasaray #Ruben Vargas #Roland Sallai

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