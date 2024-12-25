Sosyal medya hesabından paylaştı: Kerem Aktürkoğlu nişanlandı

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından nişanlandığını duyurdu. Aktürkoğlu’nun elinde çiçeğiyle kız istemeye gittiği görüldü.

Sosyal medya hesabından paylaştı: Kerem Aktürkoğlu nişanlandı
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.12.2024 - 23:36

A Milli Takımı’nın ve Portekiz ekibi Benfica'nın yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu medya hesabından nişanlandığını duyurdu. 

Aktürkoğlu, sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla evlilik arifesinde olduğunu duyurdu. Aktürkoğlu, elinde çiçeğiyle kız istemeye gitti.

YUNUS AKGÜN DE YANINDAYDI

26 yaşındaki futbolcuya mutlu gününde en yakın arkadaşlarından birisi olan Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün de eşlik etti. 


Etiketler: #kerem aktürkoğlu #nişan töreni

İlgili Haberler

Yapılan faulle yerde kalmıştı: Kerem Aktürkoğlu'nun hakem tepkisi gündem oldu!

Yapılan faulle yerde kalmıştı: Kerem Aktürkoğlu'nun hakem tepkisi gündem oldu!
Portekiz'de Kerem Aktürkoğlu korkusu: 'İki futbolcu çıkarabilecek olsaydım...'

Portekiz'de Kerem Aktürkoğlu korkusu: 'İki futbolcu çıkarabilecek olsaydım...'
Gündem olmaya devam ediyor: Benfica'da çarpıcı Kerem Aktürkoğlu ayrıntısı!

Gündem olmaya devam ediyor: Benfica'da çarpıcı Kerem Aktürkoğlu ayrıntısı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler