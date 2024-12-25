Sosyal medya hesabından paylaştı: Kerem Aktürkoğlu nişanlandı
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından nişanlandığını duyurdu. Aktürkoğlu’nun elinde çiçeğiyle kız istemeye gittiği görüldü.
A Milli Takımı’nın ve Portekiz ekibi Benfica'nın yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu medya hesabından nişanlandığını duyurdu.
Aktürkoğlu, sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla evlilik arifesinde olduğunu duyurdu. Aktürkoğlu, elinde çiçeğiyle kız istemeye gitti.
YUNUS AKGÜN DE YANINDAYDI
26 yaşındaki futbolcuya mutlu gününde en yakın arkadaşlarından birisi olan Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün de eşlik etti.
Etiketler: #kerem aktürkoğlu #nişan töreni
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