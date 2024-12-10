Gündem olmaya devam ediyor: Benfica'da çarpıcı Kerem Aktürkoğlu ayrıntısı!

Yayınlanma: 10.12.2024 - 16:49

Güncelleme: 10.12.2024 - 16:49

Galatasaray'dan Benfica'ya sezon başında 12 milyon Euro bedelle transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'de manşetlerden düşmüyor.

Benfica ile harika bir sezon başlangıcı yapan milli futbolcu, şu ana kadar Portekiz devinin formasıyla çıktığı 15 maçta 10 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

Kerem Aktürkoğlu'nun bu karşılaşmalardaki bir istatistiği ise Portekiz basınında manşetlere taşındı.

6 MAÇTA 5 GALİBİYET

O Jogo'da yer alan habere göre; Kerem Aktürkoğlu'nun ilk golü attığı 6 maçta Benfica'nın sahadan 5 galibiyetle ayrıldığı belirtildi.

Kerem Aktürkoğlu son olarak Guimaraes karşısında takımının tek golünü atarak 3 puanı getiren isim olmuştu.