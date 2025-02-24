Fenerbahçe'nin rakibi Rangers'ın yeni hocası belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Fenerbahçe ile eşleşen Rangers, teknik direktörlük görevine Barry Ferguson'ı getirdiğini açıkladı.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Rangers, Philippe Clement'tan boşalan teknik direktörlük görevine Barry Ferguson'ı getirdi.
Rangers Kulübü, 47 yaşındaki İskoç çalıştırıcı Ferguson ile teknik direktörlük görevi için sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.
KAPTANLIĞINI YAPMIŞTI
Futbolculuk kariyerine Rangers'ta başlayan Ferguson, kaptanlığını yaptığı takımıyla 5'er kez İskoçya ligi, İskoçya Kupası ve İskoçya Lig Kupası şampiyonlukları yaşadı.
Ferguson, teknik direktörlük döneminde ise Blackpool, Clyde, Kelty Hearts ve Alloa Athletic'te görev yaptı.
LİDERİN 13 PUAN GERİSİNDE
İskoçya liginde 27 hafta sonunda lider Celtic'in 13 puan gerisine düşen Rangers'ta St. Mirren'a karşı 2-0 kaybedilen maçın ardından Philippe Clement'ın görevine son verilmişti.
Fenerbahçe ile Rangers arasındaki UEFA Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşmaları, 6 ve 13 Mart'ta oynanacak.
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