Fenerbahçe Medicana, Zerenspor'a set vermedi!
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği Zerenspor'u 3-0 yendi.
Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında konuk ettiği Zerenspor'u 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, ligde 19 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 60 puan toplayarak zirvedeki yerini sürdürdü.
Zerenspor ise 35 puanla 7. sırada bulunuyor.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Seçkin Yener, Onur Coşkun
Fenerbahçe Medicana: Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Cristina, Eda Erdem Dündar, Drca (Gizem Örge, Safronova)
Zerenspor: Kübra Akman, Malinov, Uzelac, Fatma Beyaz, Mihajlovic, Şeyma Ercan Küçükaslan (Ceren Önal, Hilal Kocakara, Kochurina, İdil Naz Başcan, Fabris, Yasemin Şahin)
Setler: 25-21, 25-16, 25-20
Süre: 74 dakika (23, 27, 24)
Etiketler: #Fenerbahçe Medicana #Zerenspor #Sultanlar Ligi
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