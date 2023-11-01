Sosyal medyada gündem olmuştu: Uğurcan Çakır'dan Dusan Tadic'in videosuna yanıt!

Yayınlanma: 01.11.2023 - 12:15

Güncelleme: 01.11.2023 - 12:15

Trabzonspor'un kaptanı ve kalecisi Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başarılı file bekçisi, hafta sonunda Fenerbahçe'ye karşı oynayacakları maç için, "Büyük maçları tahmin etmek kolay değil. Tabii ki çıkıp kazanmak için oynayacağız. Çalışacağız, bu haftayı iyi değerlendireceğiz. Çalışacağız ve hafta sonunda göreceğiz" dedi.

Uğurcan Çakır

FENERBAHÇE'NİN TADIC PAYLAŞIMI

Uğurcan, "Fenerbahçe, resmi hesabından Tadic'in boğazda balık avlarken videosunu paylaştı. Takım kaptanı olarak ne söylemek istersin?" sorusuna, "Saha dışında yaşanan olaylardan çok saha içinde kalmaya çalışıyoruz camia olarak. Kimin ne paylaştığının önemi yok. Hafta sonunda maç oynanacak ve sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Çok çalışıyoruz. Kazanmak için oraya gideceğiz. Umarım öyle olacak" cevabını verdi.

Dusan Tadic

Uğurcan Çakır, son dönemde performansını yukarıya çıkartmasının hatırlatılmasının ardından, "Takımın kazanması daha önemli bence. Milli Takım dönemi ve son 4-5 haftalık performansımın iyi olduğunu düşünüyorum. Sezon başında istediklerimi yapamadım ama ondan sonra toparlandım. Performansımdan ziyade kazanmak daha önemli. İnşallah güzel bir maç olur" sözlerini sarf etti.

"SAHA DIŞI İLGİMİZİ ÇEKMİYOR"

Milli file bekçisi, sözlerine, "Saha dışındaki olaylar pek ilgimizi çekmiyor. Büyük maçların konsantrasyonu ayrı. Fenerbahçe sezona iyi başladı ama biz de kendi kalitemizi biliyoruz. Dışarıda olan olaylar, paylaşımlar ekstra motivasyon yaratmıyor. Zaten maçın motivasyonu büyük. İnşallah iyi bir oyunla, iyi bir skor alırız" diye devam etti.

Trabzonspor'daki son 2 maçında gol yemediği hatırlatılan 27 yaşındaki kaleci, "Bana güvenenleri yanıltmamak için... Hayatımı bunun üzerine kurdum. Montella geldikten sonra kendisi ve kaleci hocasıyla görüştüm. Bana güvendiğini söyledi. Ben de güvenini boşa çıkartmamak elimden gelenin fazlasını vermeye çalıştım. Milli Takım'da değişim süreci oldu. Milli Takım, Letonya ve Hırvatistan maçlarında hocanın istediklerine çok çabuk uyum sağladı. A Milli Takım'da çok büyük kariyerler ve oyuncular var. Hocanın istediklerini çok net bir şekilde anlatması bize çok yardımcı oldu. Dediğim gibi bana güvenenlerin, güvenini boşa çıkartmamaya çalışıyorum, bunu da başardığım için mutluyum" dedi.

"TAKIM BİRLİKTELİĞİ"

Uğurcan Çakır, "Takım birlikteliği şu anda ne durumda?" sorusuna, "Şu anda takımdaşlık, geçen seneye oranla çok daha iyi. Birçok yeni arkadaşımız katıldı. Futbolda uyum sağlamak kolay olmuyor ama sahada arkadaşın için mücadele verirsen, galibiyetlerle uyumu daha hızlı yakalıyorsun. Ben, bu seneki kadronun geçen seneye göre daha iyi insanlardan kurulu olduğunu düşünüyorum. Bence galibiyetlerle uyum artacaktır. Abdullah Hoca da sürekli buna vurgu yapıyor. Bu sene daha iyi bir arkadaşlık var. Sadece sonuçları alıp, bunu hızlandırmamız gerekiyor" yanıtını verdi.