Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas krizi!
Süper Lig ekibi Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas'ın bordo-mavili kulüp ile yeni sözleşme imzalama konusunda anlaşma sağlayamadığı kaydedildi.
Trabzonspor’da Bakasetas krizi yaşanıyor.
Yunan futbolcu sezon sonu bitecek sözleşmesiyle ilgili bordo-mavili yönetimin sunduğu teklifi henüz kabul etmedi.
AVCI İLE ROLÜ ARTACAKTI
Şu an sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 30 yaşındaki oyuncunun, takımın başına Abdullah Avcı’nın gelmesiyle önemli bir role bürünmesi bekleniyordu.
Ancak Bakasetas’ın kısa süre önce menajeri aracılığıyla Trabzonspor ile sözleşme yenilemeyeceğini yönetime bildirdiği öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sıra geldi üstlerine çökmeye!
- Can Atalay kararında 'tarih' skandalı
- 'Pez...nkler' ifadesine sahip çıktı!
- Emine öğretmen gözaltına alındı
- ‘Kendi takdiri’
- Seçilirse ilk yapacağı şeyi açıkladı
- Eski Galatasaraylıdan Fatih Terim itirafı!
- İntihar iddiası!
- Gökçek yurttaşlarla dalga geçti!
- Ülke iradesini dışa devir