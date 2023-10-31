Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas krizi!

Süper Lig ekibi Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas'ın bordo-mavili kulüp ile yeni sözleşme imzalama konusunda anlaşma sağlayamadığı kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.10.2023 - 08:08
Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas krizi!
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Trabzonspor’da Bakasetas krizi yaşanıyor.

Yunan futbolcu sezon sonu bitecek sözleşmesiyle ilgili bordo-mavili yönetimin sunduğu teklifi henüz kabul etmedi.

AVCI İLE ROLÜ ARTACAKTI

Şu an sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 30 yaşındaki oyuncunun, takımın başına Abdullah Avcı’nın gelmesiyle önemli bir role bürünmesi bekleniyordu.

Ancak Bakasetas’ın kısa süre önce menajeri aracılığıyla Trabzonspor ile sözleşme yenilemeyeceğini yönetime bildirdiği öğrenildi.


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