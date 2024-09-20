Sosyal Medyadan paylaştı! Hakim Ziyech'ten İsrail'e küfürlü tepki!

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, İsrail'in Filistin'e saldırıların küfürlü bir paylaşım yaptı.

Sosyal Medyadan paylaştı! Hakim Ziyech'ten İsrail'e küfürlü tepki!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.09.2024 - 21:31

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, İsrail'in Filistin'e saldırılarına küfürlü tepki gösterdi.

Hakim Ziyech, İsrail askerlerinin bulunduğu bir videoyu paylaşarak yapılanlara tepki gösterdi.

Faslı oyuncu, "Bir şeyi açıklığa kavuşturalım; İsrail'i ve bu tür davranışları destekleyen tüm ülkeleri s..." ifadelerini kullandı.

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Etiketler: #Hakim Ziyech #israil #filistin #sosyal medya
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