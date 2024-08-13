Sosyal medyadan paylaştı: Icardi'den Fenerbahçe'ye flaş gönderme!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Lille maçı sonrası flaş bir paylaşımda bulundu.
Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Lille maçı sonrası flaş bir paylaşımda bulundu.
Icardi, Fenerbahçeli eski futbolcu Batshuayi ile resimlerini hikayesine koyarak 'Aşkın olayım' şarkısını ekledi.
Fenerbahçe'nin rakibi Lille, gün içerisinde 'Aşkın Olayım' adlı şarkıyı paylaşarak Fenerbahçe'ye gönderme de bulunmuştu.
İşte o paylaşım:
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