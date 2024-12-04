Sosyal medyadan paylaştı! Mauro Icardi'den Johnny Deep'li gönderme!
Wanda Nara ile sancılı bir boşanma süreci yaşayan Mauro Icardi, Johnny Deep paylaşımıyla göndermede bulundu.
Wanda Nara ile sancılı bir boşanma süreci yaşayan Mauro Icardi, Johnny Deep paylaşımıyla gönderme yaptı.
Johnny Deep, eski eşi Amber Heard ile tüm dünyanın konuştuğu bir boşanma süreci yaşamış ve bu davanın kazananı olmuştu.
Wanda Nara ile boşanma sürecinde olan Arjantinli yıldızın bu paylaşımı davayı kazanacağını ima ettiği şeklinde yorumlandı.
Mauro Icardi'nin yaptığı bu paylaşım, Galatasaray taraftarları tarafından ilgi gördü.
Etiketler: #mauro icardi #Wanda Nara #galatasaray #Johnny Deep
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